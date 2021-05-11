محافظ أسوان: مهلة بنهاية يونيو لدفع رسوم إخطار قبول التصالح

استمراراً لتطبيق منظومة التصالح في مخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أخيرة حتى نهاية يونيو القادم لسرعة إستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح ( نموذج 9 ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من إجمالي المبلغ المطلوب.

جاء ذلك أثناء اعتماد محافظ أسوان لطلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الرابعة على التوالي ، مشيراً إلى أن عدد الملفات المقبولة وصلت إلى 1560 ملف ، في حين جارى فحص 2308 ملف ومعاينة 1347 ملفا من إجمالي 20 ألفا و 320 طلبا تقدم بها المواطنون للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيه.

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وشدد محافظ أسوان على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة ، وهو الذى يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع فى إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح ، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى .

وعلى الجانب الآخر أستعرض اللواء أشرف عطية معدلات التنفيذ في ملف التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة والتي وصل عدد طلبات المواطنين المطلوب معاينتها على المنظومة الإلكترونية للتقنين إلى 3124 طلب منهم 2143 طلب قاموا بدفع رسوم المعاينة من بينهم 2058 طلبا تم معاينتهم وعرضهم على المساحة العسكرية .

وكان قد أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان عن حالة الطوارئ، ورفع درجة الإستعدادات القصوى بالمستشفي الجامعي.

ويأتي ذلك إستعدادًا لعيد الفطر المبارك حيث أشار الدكتور أيمن عثمان إلى أنه تم تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصا علي سلامة المرضي في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد قدم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة التهنئة للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية بأسوان ، وكذا لجميع أهالي أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنياً دوام الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

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