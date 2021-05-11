برلماني يطالب بتجهيز مستشفيات سوهاج استعدادا لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل



وجه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى 2022/2023، وهم محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ.

وضرب سالم مثلا بأن هناك عدد كبير من المستشفيات بمحافظة سوهاج جارى أعمال التطوير بها ومنها عدد من المستشفيات نسبة التنفيذ الفعلى بها ضعيفة ولا تبشر بالانتهاء منها قريبا، مطالبا مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى يوضح بة عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلى بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذة الأعمال وموافاة اللجنة بها خلال أسبوعين، موكدا على ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذة المستشفيات لدخولها الخدمة قريبا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.

واضاف سالم تساول أخر عن موقف العاملين الان بالهيئة العامة للتأمين الصحي مستقبلات وأجاب عليه حسام صادق أن الاطقم الطبية سيتم ضمهم لهيئة الرعاية الطبية ، والعاملين بالجودة سيتم ضمهم لهيئة الاعتماد والجودة ، أما العاملين الماليين والإداريين وخلافة سيتم ضمهم للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .

