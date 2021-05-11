المصري العربي لحقوق الإنسان: إسرائيل تمارس جرائم حرب في فلسطين

يعرب المجلس المصري العربي لحقوق الإنسان، عن إدانته الكاملة ورفضه للانتهاكات التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فى فلسطين، معتبرا أن تلك الممارسات تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان يجب محاسبة المسؤولين عنها أمام الجنائية الدولية.



ويعتبر المجلس على أن محاولات اسرائيل تهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس واقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصي والاعتداء على المعتكفين والمصلين فضلا عن تنفيذ عمليات قصف ضد قطاع غزة ما أسفر عن مصرع واصابة العشرات تعبر عن حقيقة الكيان الصهيوني القائم على الإرهاب والسلب وانتهاك حقوق الانسان بكافة أشكالها.



ويدعو المجلس المجتمع الدولي والقوي الكبري لموقف أكثر حزما من الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا فى الوقت نفسه على حقه الفلسطينين وكتائب المقاومة الشعية فى الدفاع عن نفسها فى مواجهة الارهاب الذى تمارسه قوات الاحتلال.



ويؤكد المجلس المصري العربي لحقوق الإنسان على أن قضية فلسطين ستظل هى القضية المحورية لكافة الشعوب العربية ولن تنجح محاولات تمييع القضية أو تشويهها فى إبعاد الشعوب العربية عن قضية فلسطين العادلة التى لا تخص فقط شعب فلسطين بل تمثل كل شعوب الدول العربية والإسلامية.



وحذر المجلس فى بيانه من أن استمرار الانتهاكات الاسرائيلية فى القدس والمسجد الأقصي قد تدفع المنطقة لحالة من عدم الاستقرار لن تحمد عقباها داعيا المجتمع الدولي للعمل بسرعة على لجم الاحتلال وانهاء انتهاكاته حرصا على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.