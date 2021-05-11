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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بـ"الاختيار": يوثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر للأجيال المقبلة

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

أشاد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالجهود التي بذلتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إنتاج وعرض مسلسل "الاختيار ٢" بهذا الشكل المبهر حتى تناولته كافة وسائل الإعلام العالمية، كما أنه أعاد التفاف كافة الفئات حول الشاشات لمشاهدة هذا الإنتاج الفنى الكبير، والذي يؤرخ لفترة هامة في تاريخ الوطن .

 

وقال الجندى، في بيان له، إن الجزء الثاني من مسلسل الاختيار هذا العام، وثق مرحلة صعبة مرت على بلدنا الحبيبة، وتحديدًا منذ أن تخلصنا من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والدور الذي لعبته أجهزة الدولة لمواجهة الإرهاب الأسود الذي انتشر عمدا في كل ربوعها بعد نجاح ثورة 30 يونيو.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ توثيق أحداث مثل فض رابعة و كمين البرث، و حادث الواحات، و اقتحام قسم شرطة كرداسة، وغيرها من الأحداث والملاحم والبطولات المصرية الهامة التي استعرضها المسلسل، كان أمراً ضرورياً حتي تعلم  الأجيال المقبلة حقيقة الجماعة الارهابية وحلفائها، وماذا فعلت بالوطن من أجل تحقيق أهداف وأجندات خارجية هدفها زعزعة أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

 

وأشار، إلى أنّ توثيق بطولات رجالنا من الشرطة والقوات المسلحة، واستشهاد عدد من رجالنا البواسل دفاعًا عن تراب هذا الوطن، يبرز حجم التضحيات التي يقدمها هؤلاء الأبطال للدفاع عن وطنهم، وعن أمننا جميعا.

 

وتابع المهندس حازم الجندي، أن الأجيال المقبلة يجب أنّ تعرف أعداء الوطن الحقيقين، ويجب تنشئتهم منذ الصغر على الوطنية، وحب الوطن، خاصة وأن تنمية الوعي وغرس تلك التوجهات الوطنية دوما يتأتى بالتثقيف وتوضيح زوايا الأحداث الجلل التي مرت بالوطن،كما يساعد على تقديم النماذج الوطنية البارزة والملهمة لشبابنا كقدوة حقيقية في التضحية والاستبسال والدفاع عن الوطن.

وأضاف " الجندي" أن هذا هو الدور الحقيقي والرائد للفن الهادف ولصناعة الدراما المصرية التي قدمت تلك المسلسلات الوطنية مثل الاختيار، وهجمة مرتدة، وغيرها من المسلسلات المتميزة و الهادفة التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السنوات القليلة الماضية، مطالبا بمزيد من الإنتاج الهادف للحفاظ على هوية وقيم مجتمعنا الأصيلة، ومحاربة كل ماهو منافي لطبيعة مجتمعنا المصري.

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