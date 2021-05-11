الرئيس السيسى يفتتح أكبر محطة للمياه ببورسعيد .. فيديو

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، محطة مياة ببورسعيد عبر فيديو كونفرانس ، وتأتى هذه المحطة من ضمن العديد من المشروعات التى من المقرر ان يفتتحها اليوم .



حيث من المقرر ان تدشن اليوم عدد من مراكب الصيد وتسليمها للصيادين، بالإضافة إلي تدشين قاطرتين جديدة بالأسطول البحري لقناة السويس، وافتتاح وحدة القسطرة وبنك الدم ومقر اداره الانفاق والكبارى والمارينا الجديدة لقناة السويس شرق القناة.



وعلى هامش الزيارة التفقدية بقناة السويس، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع علم مصر وإطلاق اشارة دخول الكراكة "مهاب مميش " الخدمه وانضمامها للأسطول البحرى التابع لهيئة قناة السويس.



كما يفتتح رئيس الجمهورية، محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.



من جهتها كشفت مصادر ملاحية مطلعة بمجلس ادارة قناة السويس، تطوير نحو 16 محطة إرشاد، على طول المجرى الملاحى من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدى السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.