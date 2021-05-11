عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ١٦ الف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات خلال 24 ساعة

صدى البلد

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (16138) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (16100) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (2842) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (389) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (3759) أرجيلة.

ضبط ١٦ ألف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات خلال 24 ساعة

محافظ أسيوط: تحرير 733 محضرا لعدم ارتداء الكمامات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية انتشار فيروس كورونا كورونا

موضوعات متعلقة

سحب ٦٢٣٨ رخصة لعدم تركيب الملصق الالكترونى

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بـ عيد الفطر

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه إجراءات لتأمين احتفالات عيد الفطر

استشهد فجر عيد الفطرفى سيناء .. من هو النقيب عمر القاضى؟

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: إنجاز 60% من مشروع متحف قناة السويس تمهيدا لافتتاحه

تعمل خارج المياه الإقليمية.. السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مشروع مراكب الصيد

غرامة 4 آلاف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي اجراءات كورونا في عيد الفطر

دعم غير محدود .. أسامة ربيع لـ الرئيس السيسي : دمت لنا زعيمًا وطنيًا

ربيع: بتكلفة 40 مليون جنيه وطاقة 180 ألف متر تنفيذ محطة مياه الإسماعيلية

ما حكم إحياء ليلتي العيد؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن واقعة حذاء شيكابالا لجماهير الأهلي

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه إجراءات لتأمين احتفالات عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

لصوص يعذبون أما ويقتلون طفلتها الرضيعة لسرقة قرطها الذهبي و٢٠ جنيها بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ