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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنا عارفين إن في تحدي هيقابلنا .. الرئيس السيسي: جملة الإرهاب المحتمل كانت مدروسة والمصريين مكنوش مصدقين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه الدولة المصرية كانت مدركة في السنوات الماضية ما قالته حول "الإرهاب المحتمل"، في الوقت الذي كان فيه الكثير من المصريين غير مصدقين وغير متفهمين الأوضاع .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحة لعدد من المشروعات بهيئة قناة السويس ، أن الدولة كان لديها تقديرات مستقبلية ، ومدركة معنى “الإرهاب المحتمل”، متابعا:" كنا عارفين أن في تحدي هيقابلنا وقبلنا ".

وتابع أن الأمور الحالية تحسنت كثيرا بسبب التضحيات، وهيجي يوم اللي المصريين يقول فيه الحمد لله أن تجوزنا الأمر .


وعلى هامش الزيارة التفقدية بقناة السويس، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع علم مصر واطلاق اشارة دخول الكراكة "مهاب مميش " الخدمة وانضمامها للأسطول البحرى التابع لهيئة قناة السويس.
ومن المقرر ان يقوم السيسي بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظتي السويس وبورسعيد عن طريق الفيديو كونفرانس.


كما افتتح رئيس الجمهورية، محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.

 

 

 

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