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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالغربية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتصالات والإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت (بدون ترخيص)، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ولجنة فنية من الجهات المختصة تم ضبط المذكور.. وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية جرائم الإتصالات الانترنت الإدارة العامة لشرطة النقل

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