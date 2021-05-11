لضم نخبة من صفوة العلماء بالجامعات.. فتح الباب للتقدم لعضوية المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي

صرح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية تسعى لضم نخبة من صفوة العلماء المتخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وكذا الخبراء من الصناعة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لعضوية المجالس النوعية، ويشتمل قطاع المجالس النوعية التابع للأكاديمية على 20 مجلسًا نوعيًّا فى جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهو بيت خبرة وطنى ووعاء للفكر يُعنى بالتخطيط الاستيراتيجى للبحث العلمى وإعداد الدراسات الاستيراتيجية وخرائط الطريق التكنولوجية وإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بالمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه الدولة ودور البحث العلمى فى معاونة الدولة على التغلب على هذه المشاكل.

كما تعمل المجالس النوعية على الروابط بين مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجى وجهات الإنتاج والخدمات وتوجيهها نحو خدمة جميع القضايا التنموية على أساس علمى لتحقيق الرؤى والأهداف القومية تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وطبقًا لقرارات مجلس الأكاديمية الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية وأعضاء مجلس الأكاديمية والذى عقد فى 11 إبريل 2021 وموافقة المجلس على فتح باب التقدم لعضوية المجالس النوعية على أساس تنافسى وفى ضوء اللوائح والضوابط الحاكمة يتكون كل مجلس نوعى من خمسة عشر عضوًا من مختلف مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا ومراكز البحوث وقطاعات العمل المختلفة من الخبراء والشخصيات العامة وذوى الخبرة فى مجالات المجلس التطبيقية والتكنولوجية، بما فى ذلك رجال الصناعة وممثلو مؤسسات المجتمع المدنى ويتم الاختيار وفق الإنجازات والقدرة على العطاء على أن يكون ثلث المجلس من أفضل العلماء فى مصر طبقًا للمعايير الدولية، والثلث الثانى من الأعضاء من أفضل شباب العلماء فى مصر طبقًا للمعايير الدولية الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا والثلث الأخير من الخبراء والشخصيات العامة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا والذين لهم خبرات مثبتة ذات صلة بعمل وتخصص المجلس.

ويتم التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي لأكاديمـــية البحث العلمي والتكنولوجيا فقط www.asrt.sci.eg ولن ينظر إلى أى طلبات تقدم باليد أو أى ترشيحات تقدم مباشرة إلى رئيس الأكاديمية، وسوف تراعى الأكاديمية المحافظة على تنوع التخصصات المطلوبة لكل مجلس نوعى على أن يكون آخِر موعد للتسجيل 10 يونيو 2021 الساعة الثانية عشر ظهرا.