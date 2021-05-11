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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعمل خارج المياه الإقليمية.. السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مشروع مراكب الصيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مركب الصيد تتكلف في حدود 17 او 18 مليون جنية ، لافتا أن الـ 100 مركب بـ 2 مليار جنية تقريبا  .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن المراكب  يكون طاقمها من 8 إلى 14 شخص، ولكنها مجهزة تجهيز كامل ان تعمل في المياه الإقليمية والدولية  من الرادار وأجهزة الاتصال ومصنع تلج ومحطة تحلية ميتة صغيرة .

وأشار السيسي إلى أن القطاع الخاص مدعوا للمشاركة في مثل هذه المشروعات ، معلقا:" أحنا مشينا مشوار كبير جدا ومستعدين ان تكونوا في شركة لإدارة هذا الأمر بشكل او بأخر للتعاون مع الجهات المعنية .

وتابع  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اننا نحاول ان نطور من طرق الصيد من مركب صغير نوعا تعطى فرص قليلة  الى مراكب متطورة حديثة.

 

اخبار توك شو الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة تحلية أجهزة الاتصال طرق الصيد القطاع الخاص مراكب الصيد

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