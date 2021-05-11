تعمل خارج المياه الإقليمية.. السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مشروع مراكب الصيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مركب الصيد تتكلف في حدود 17 او 18 مليون جنية ، لافتا أن الـ 100 مركب بـ 2 مليار جنية تقريبا .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن المراكب يكون طاقمها من 8 إلى 14 شخص، ولكنها مجهزة تجهيز كامل ان تعمل في المياه الإقليمية والدولية من الرادار وأجهزة الاتصال ومصنع تلج ومحطة تحلية ميتة صغيرة .

وأشار السيسي إلى أن القطاع الخاص مدعوا للمشاركة في مثل هذه المشروعات ، معلقا:" أحنا مشينا مشوار كبير جدا ومستعدين ان تكونوا في شركة لإدارة هذا الأمر بشكل او بأخر للتعاون مع الجهات المعنية .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اننا نحاول ان نطور من طرق الصيد من مركب صغير نوعا تعطى فرص قليلة الى مراكب متطورة حديثة.