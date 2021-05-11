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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة 4 آلاف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي اجراءات كورونا في عيد الفطر

عقوبات مخالفة اجراءات
عقوبات مخالفة اجراءات كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، عدة قرارات احترازية للحد من انتشار كورونا خلال الفترة الحالية وحتى بعد عيد الفطر، حيث بدأ تطبيق القرارات منذ الخميس الماضي ومن المقرر استمرارها لمدة اسبوعين قابلين للتجديد، فما هي عقوبة المخالفين؟

 

قرارات كورونا للعيد

 

قبل توضيح عقوبة مخالفي قرارات كورونا بعيد الفطر، لابد أن نذكر أولا هذه القرارات والتي جاءت كالآتي:

- غلق المطاعم والكافيهات من 9 مساءا و متاح خدمة الدليفري فقط بعد الساعة التاسعة مساءا. 
- حظر الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والأفراح وما مثل ذلك. 
- إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء القادم 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، مع مراعاة الغلق الكامل للمنشآت العامة وحظر إقامة أي فاعليات أو احتفالات.
- صلاة العيد يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث تقام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مع حظر إصطحاب الاطفال أثناء الصلاة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، مؤتمر صحفي أخر قبل نهاية مدة الأسبوعين لبحث مد هذه القرارات لمدة أطول.

 

عقوبات مخالفة إجراءات كورونا


اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدء تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.

وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، فإن الدار المخالف سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لأحد الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.

فيروس كورونا الحكومة عيد الفطر ارتداء الكمامة مصطفى مدبولي

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