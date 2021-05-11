فيديو جراف.. رحلة حلا شيحة مع الحجاب والعودة من جديد

أثارت الفنانة حلا شيحة موجة كبيرة من الجدل حول عودتها لارتداء الحجاب وابتعادها عن التمثيل مرة اخرى وذلك عقب زواجها من الداعية الاسلامي معز مسعود.

حلا شيحه تعود للحجاب

نشرت حلا شيحة من خلال حسابها الشخصي على انستجرام صورة لها بالحجاب وذلك من خلال تحديث صورة الملف الشخصي لها تاركة الجمهور يتسأل عن عودتها للحجاب .

وكانت قد أقيمت الفنانة حلا شيحة عقد قرانها على معز مسعود عقب اكتمال عدتها من طليقها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، وتنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

وشاركت الفنانة حلا شيحة في بطولة مسلسل" زلزال " مع الفنان محمد رمضان ثم مسلسل خيانه عهد مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رحلة هنا شيحة من الحجاب للعودة من خلال الفيديوجراف التالي.