أوقاف المنوفية : 4094 مساجد تستقبل المصلين في عيد الفطر المبارك



صرح فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بأن المديرية قد أنهت استعدادها التام لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة شعائر صلاة العيد، مشيراً إلى أن عدد المساجد الكبرى التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر (4094) مسجداً بنطاق المحافظة.

واكد بأنه تم التنبيه على أئمة المساجد بألا تزيد مدة التكبيرات عن 7 دقائق والخطبة عن 10 دقائق والتأكيد بعدم فتح المساجد أمام المصلين إلا قبل الصلاة بـ10 دقائق ولا يتم فتح مصلى السيدات إلا تحت إشراف مشرفة معتمدة وعدم اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات داخل المساجد.



كما شدد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد بأي ساحات أو أماكن مفتوحة من الساحات العامة بمراكز الشباب والزوايا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واستمرار القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المساجد حتى اليوم السابق لعيد الفطر وعدم فتح دورات المياه ، مضيفاً بأنه تم التأكيد على جميع الإدارات التابعة للمديرية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة الشخصية وارتداء الكمامات الطبية وعدم دخول أي مصلى غير ملتزم مع مراعاة التباعد الاجتماعي والانصراف مباشرة عقب الانتهاء من أداء الصلاة.



ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، ناشدهم بالتعاون في تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.