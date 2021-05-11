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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن يتبرع بجهازي توليد أكسجين لمواجهة كورونا بكفر الشيخ.. صور

أجهزة أكسجين
أجهزة أكسجين

تبرعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ بجهازي توليد أكسجين لكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحي سخا ولجنة الزكاة بالحي وذلك في إطار جهود الحزب لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة أنه تم تسليم جهازي توليد الأكسجين لقيادات الكنيسة ولجنة الزكاة بسخاء بحضور القمص ماتياس موريس راعى كنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا والمهندس خميس عابوه أمين المشروعات بالحزب في المحافظة والدكتور بطرس يوسف عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وسط حفاوة كبيرة تؤكد روح التعاون بين الحزب وأبناء الوطن الواحد من خلال المساهمة في علاج المرضى ودعمهم معنويا.

أشار أبو شوشة إلى أن الحزب قدم في وقت سابق مجموعة مساعدات عينية منها أجهزة ومعدات طبية وكمامات وقفازات ومواد مطهرة تم توزيعها لمواجهة كورونا منذ بداية الأزمة موضحًا أنه تم وضع خطة منذ اتخاذ الدولة إجراءات مواجهة الفيروس تمثلت في توفير مواد التطهير والتعقيم للمنشآت في المدن والقري وتوزيع مواد غذائية وغيرها لافتا الى ان امانة الحزب على اتم الاستعداد لتقديم يد العون للفئات الاكثر احتياجا ودعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس فى نطاق المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.

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مبادرة حياة كريمة مواجهة كورونا حزب مستقبل وطن التطهير والتعقيم المهندس اشرف رشاد أخبار محافظة كفرالشيخ

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