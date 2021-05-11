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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك الأورمان تدعم زواج 800 عروسة بالمنوفية

صدى البلد

أعلنت جمعية الأورمان، أنها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ساهمت فى اتمام زواج عدد  800 عروسة يتيمة فى مراكز محافظة المنوفية  وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج في إتمام زفافهن.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية .

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وأوضح شعبان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات في جميع مراكز محافظة المنوفية.  

وأشار شعبان ان دعم زواج الفتيات اليتيمات ياتى فى اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية المختلفة، كذلك نجحت الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في توزيع أكثر من عدد 500 ألف كرتونة مواد غذائية في جميع المناطق الفقيرة والقرى الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية بالتعاون مع 5000 جمعية صغيرة ومن خلال مكاتب جمعية الأورمان المنتشرة في المحافظات .

 يذكر أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا

اخبار المحافظات محافظة المنوفية جمعية الاورمان

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