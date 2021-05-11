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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات وتنقلات موسعة لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة

وزير الإسكان- أرشيفية
وزير الإسكان- أرشيفية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات وتنقلات موسعة لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن الهدف هو تمكين الكفاءات الشابة من تولى المناصب القيادية، من أجل إعداد جيل من الكوادر القادرة على إدارة وتنمية المدن الجديدة، ودفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتم تنفيذها بتلك المدن، ومشدداً على أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.

 

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ونص قرار وزير الإسكان على تولى المهندس نبيل محمد نسيم، نائب رئيس جهاز مدينة السادات، ومُكلف بمأمورية عمل نائباً لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس محمد عصام الدين محمد فتحى، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، والمحاسب أشرف عبدالجواد محمد، مدير عام الشئون المالية بجهاز مدينة العلمين الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة للشئون المالية والإدارية والعقارية، والمهندس حسام حسنى محمد أبوالعلا، نائب رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والمهندسة أسماء أحمد مخلوف محمد، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، العمل رئيساً لجهاز تنمية شمال خليج السويس، والمهندس محمد عادل المرسى الشربينى، نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندسة ناهد عبدالعزيز مبارك، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، العمل استشارى إدارة عامة بدرجة مدير عام بجهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس صابر حافظ صابر، نائب رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، العمل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

كما نص قرار الوزير، على تولى المهندس محمد محمود الشربينى الغمراوى، نائب رئيس جهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر، العمل رئيساً لجهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردى وعين الصيرة، والمهندس حسين محمد إلهامى محمد، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز مدينة 6 أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبدالحميد العزازى، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز مدينة الشروق، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس أمين زينهم أمين أحمد، مهندس مدنى أول بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس عزوز السيد الشحات، مهندس ميكانيكا أول بجهاز مدينة 6 أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس عادل أحمد فضل المهدى، مهندس مدنى أول بجهاز مدينة 6 أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس رمضان عبدالصمد سيد، مهندس مدنى أول بجهاز مدينة الشيخ زايد، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس ياسر حامد عبده كحلة، معاون هندسى لرئيس جهاز بورسعيد الجديدة "سلام"، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

ونص قرار وزير الإسكان أيضاً، على تولى المهندس سيد سلامة على خليفة، مهندس ميكانيكا أول بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، وملحق للعمل بمجموعة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مع استمراره فى العمل بمجموعة النهر الأخضر، والمهندس مجدى عبدالمنعم محمد، مهندس مدنى أول بجهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحسن يسرى حسن محمد، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس علاء عبداللاه على، مهندس مدنى أول بجهاز مدينة أخميم الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس طارق يوسف إبراهيم بدر، مهندس تخطيط مشروعات أول بجهاز مدينة الشروق، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز، مهندس دراسات عمرانية ثانٍ بجهاز مدينة رشيد الجديدة، العمل معاوناً لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.
 

وزير الإسكان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أجهزة المدن الجديدة

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