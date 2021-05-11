عاجل
شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها فتاوى تشغل الأذهان.. كيف أواظب على الطاعة بعد رمضان؟ حكم قول كل عام وأنتم بخير أو عيدكم مبارك في الأعياد.. حكم صيام يوم العيد.. ما حكم إحياء ليلتي العيد؟ رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى استعداداً لعيد الفطر المبارك الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مدينة جنين جوجل تطلق خدمة جديدة لزيادة المنافسة في قطاع المدفوعات الرقمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالوادي الجديد ضد "كورونا"

ارشيفيه
ارشيفيه

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتلقي جميع الجهاز التنفيذي لقاح ومصل فيروس "كورونا" خاصة مديري المديريات ورؤساء المصالح الحكومية والخدمية ورؤساء المراكز الإدارية الخمسة ورؤساء القرى.

أكد الزملوط، في تصريح له، أن المحافظة بصدد تنفيذ خطة لتعقيم جميع المصالح الحكومية خاصة الخدمية منها والتي تستقبل الجماهير ضمن إجراءات الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

اقرا ايضا:

طواريء بصحة الوادي الجديد استعداداً لعيد الفطر

وشدد الزملوط، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات بالأسواق والمساجد والمقاهي والمطاعم.

وفي ذات السياق وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتشكيل فرق عمل مكونة من طلاب التعليم الصناعي وموظفي شركة مياه الشرب والوحدات المحلية لتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمنازل بالأحياء السكنية.

أكد الزملوط، أنه سيجري تركيب هذه القطعة بدعم من المحافظة بهدف ترشيد استهلاك المياه في المنازل على أن يبدأ التنفيذ عقب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي وخلال فترة الإجازة الصيفية.

أضاف الزملوط،، أن المحافظة انتهت من تركيب 5 آلاف قطعة موفرة لمياه الشرب خلال الفترة القليلة الماضية بالمدارس والمصالح الحكومية ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي وتقليل الضغط على برك الصرف الصحي على أن يبدأ التنفيذ في الأحياء السكنية الحكومية مثل الزهور والأمل بمركز الخارجة كمرحلة أولى ويجري استكمال التركيب بباقي المراكز والمدن.

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ مسابقة على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة للمركز والقرية الأعلى في التسجيل على منظومة وزارة الصحة لتلقي لقاح ومصل فيروس كورونا، على أن يجري تكريم رئيس القرية والمركز في جلسات المجلس التنفيذي بالمحافظة.

كما وجه الزملوط، بتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتسجيل المواطنين خاصة كبار السن في القرى البعيدة والنائية الراغبين في تلقي اللقاح ومساعدتهم على إدخال البيانات سواء بشكل إلكتروني أو يدوي.

أضاف المحافظ، أن المحافظة لديها خطة لتحصين المواطنين ضد فيروس كورونا من خلال تدشين مراكز تلقيح بالقرى البعيدة لأيام محددة بعد جمع أكبر عدد ممكن من الراغبين في تلقي اللقاح بالقرية، بعد تأمين عملية حفظ اللقاح بشكل آمن في موقع التلقيح.

ووجه المحافظ، بسرعة تسجيل كافة المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا وتوفير فرق متنقلة لتسجيل العاملين بالمصالح الحكومية وأماكن التجمعات والقرى والمناطق النائية.

الوادى الجديد كورونا الإجراءات الاحترازية المصالح الحكومية صحة الوادي الجديد المديريات إجراءات الاحترازية مصل فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: تدشين محطات تحويل المركبات لغاز طبيعي يونيو المقبل

ترشيحاتنا

ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ .. المفتي يجيب

خالد الغندور على قرار إيقاف شيكابالا: مفيش عدل

بالأسماء.. ننشر القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية |صور

متى عيد الفطر 2021 في مصر .. باق 5 ساعات على رؤية الهلال

وزير التعليم: اتفقنا مع العربية للتصنيع على توريد شاشات تفاعلية وفصول ذكية 

اتحاد الكرة يوقع غرامة مالية على موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

غرامات مالية على الأهلي والزمالك وإيقاف شيكابالا مباراتين

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن واقعة حذاء شيكابالا لجماهير الأهلي

غرامة 4 آلاف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي اجراءات كورونا في عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

أهمها سد النهضة.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم فى قناة السويس

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ