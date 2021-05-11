تحصين جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالوادي الجديد ضد "كورونا"

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتلقي جميع الجهاز التنفيذي لقاح ومصل فيروس "كورونا" خاصة مديري المديريات ورؤساء المصالح الحكومية والخدمية ورؤساء المراكز الإدارية الخمسة ورؤساء القرى.

أكد الزملوط، في تصريح له، أن المحافظة بصدد تنفيذ خطة لتعقيم جميع المصالح الحكومية خاصة الخدمية منها والتي تستقبل الجماهير ضمن إجراءات الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

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وشدد الزملوط، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات بالأسواق والمساجد والمقاهي والمطاعم.

وفي ذات السياق وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتشكيل فرق عمل مكونة من طلاب التعليم الصناعي وموظفي شركة مياه الشرب والوحدات المحلية لتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمنازل بالأحياء السكنية.

أكد الزملوط، أنه سيجري تركيب هذه القطعة بدعم من المحافظة بهدف ترشيد استهلاك المياه في المنازل على أن يبدأ التنفيذ عقب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي وخلال فترة الإجازة الصيفية.

أضاف الزملوط،، أن المحافظة انتهت من تركيب 5 آلاف قطعة موفرة لمياه الشرب خلال الفترة القليلة الماضية بالمدارس والمصالح الحكومية ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي وتقليل الضغط على برك الصرف الصحي على أن يبدأ التنفيذ في الأحياء السكنية الحكومية مثل الزهور والأمل بمركز الخارجة كمرحلة أولى ويجري استكمال التركيب بباقي المراكز والمدن.

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ مسابقة على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة للمركز والقرية الأعلى في التسجيل على منظومة وزارة الصحة لتلقي لقاح ومصل فيروس كورونا، على أن يجري تكريم رئيس القرية والمركز في جلسات المجلس التنفيذي بالمحافظة.

كما وجه الزملوط، بتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتسجيل المواطنين خاصة كبار السن في القرى البعيدة والنائية الراغبين في تلقي اللقاح ومساعدتهم على إدخال البيانات سواء بشكل إلكتروني أو يدوي.

أضاف المحافظ، أن المحافظة لديها خطة لتحصين المواطنين ضد فيروس كورونا من خلال تدشين مراكز تلقيح بالقرى البعيدة لأيام محددة بعد جمع أكبر عدد ممكن من الراغبين في تلقي اللقاح بالقرية، بعد تأمين عملية حفظ اللقاح بشكل آمن في موقع التلقيح.

ووجه المحافظ، بسرعة تسجيل كافة المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا وتوفير فرق متنقلة لتسجيل العاملين بالمصالح الحكومية وأماكن التجمعات والقرى والمناطق النائية.