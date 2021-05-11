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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه بالجيزة خلال عيد الفطر

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. محافظ الجيزة يوجه بتوسيع نطاق المتابعة بأماكن تردد المواطنين


أكد اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الإستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين .
وشدد محافظ الجيزة علي غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والإلتزام الكامل بمختلف الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك .
وأكد المحافظ بأنه تم رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات خلال أجازة عيد الفطر المبارك  خاصة في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا ،لافتآ أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمروعلى إتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء  لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسيرعلى المواطنين وتوفيرإحتياجاتهم بالشكل المطلوب.
وأوضح محافظ الجيزة أنه تم توجيه مديرية الصحة برفع حالة الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وخاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض لضمان أنتظام تقديم الخدمة الصحية  وأوجه الرعاية الصحية للمرضي علي مستوي المحافظة بشكل جيد ، مشيدآ بالجهود التي تبذلونها الأطقم الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية وأجود الخدمات للمرضي حتي تمام الشفاء. 
كما كلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتنظيم حملات مشتركة تضم مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية ، وكذا تكثيف الحملات علي وسائل المواصلات والأسواق للتأكد من إلالتزام بالإجراءات الإحترازية و إرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعى .

موكدآ علي تنظيم ورديات العمل على مدار 24 ساعة بمختلف القطاعات خاصة لإدارة الإشغالات والبيئة والمتابعة بإدارة مباشرة من قبل رئيس الجهة ونوابه بالتناوب ، موكدآ على ضرورة مواجهة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية والتعدي علي أراضي أملاك الدولة بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
ووجه محافظ الجيزة مديرية الأوقاف بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم اصطحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وذلك طبقآ للضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن .
كما وجه المحافظ مديرية  التموين بتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها ومتابعة منافذ بيع السلع المختلفة مع وجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات .
وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع درجه الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار ال 24 ساعة وتم تشكيل لجنة تختص بمتابعة ضغوط المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة والتي تتعرض لضعف الضغوط نتيجة لكثرة الإستهلاك وحلول فصل الصيف ، مضيفآ بأن الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياه نقية توزع مجاناً للمواطنين بالمناطق التي تتأثر بكثرة الإستهلاك إلي جانب إستمرارها في تنفيذ الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها والعمل علي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .
وأشار المحافظ أنه تم الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة انحاء المحافظة خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا .

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