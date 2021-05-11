اتحاد الكرة يوقع غرامة مالية على موسيماني

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الجنوب أفريقي بيتسو موسماني المدير الفني لفريق الأهلي، لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك، أمس، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان موسيماني قدهاجم اتحاد الكرة، بسبب ضغط مباريات الأهلي في مسابقة الدوري ، كما طالب موسيماني اتحاد الكرة بالنظر إلى نظرائهم في جنوب أفريقا، الذين أجلوا جميع مباريات صن داونز من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، في مباراة الأمس.

سجل “ البديل” صلاح محسن هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك الزمالك، في الدقيقة 73، بعد مراوغة مميزة لمحمد عواد حارس مرمى الأبيض.

وانقذ الدولي التونسي فرجاني ساسي الزمالك من الخسارة، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

سيطر فريق الأهلي على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 53%، وسدد 10 تسديدات من 3 تصويبات على مرمى الزمالك.

على الجانب الآخر، كان الزمالك أكثر فاعلية، حيث سدد 14 كرة طوال اللقاء، منهم 6 تصويبات على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وبهذا التعادل يظل الزمالك متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 45 نقطة، فيما يبقى الأهلي في المركز الثاني بـ41 نقطة، مع تبقى مباراتين مؤجلتين له.