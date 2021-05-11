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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يغلق ملف بطولة الدوري ويركز في مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

 

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملف مسابقة الدوري الممتاز عقب مواجهة الزمالك التي أقيمت مساء أمس بإستاد القاهرة بهدف التركيز في الهدف الأهم بالنسبة لإدارة وجماهير القلعة الحمراء وهو دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي السبت المقبل الأهلي مع صن داونز في ذهاب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي بإستاد السلام بعد نقلها من ملعب القاهرة ، ورفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني منح لاعبية راحة سلبية اليوم علي أن يعود للتدريبات  دون وجود اجازة للإستعداد لمواجهة صن داونز المقرر لها 15 مايو الجاري.

وطالب موسيماني من لاعبية بغلق مواجهة الزمالك والدوري والتركيز في الدفاع عن دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها الأهلي عقب الفوز بها في 27 نوفمبر الماضي بهدف محمد مجدي أفشه، ومن المقرر أن يبتعد الفريق الأحمر عن المواجهات المحلية حتي أول يونيو المقبل حيث يخوض مواجهتي الذهاب السبت المقبل والإياب 22 مايو أمام صن داونز بجنوب أفريقيا في دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا ثم مباراة نهضة بركان المغربي 28 مايو الجاري بالدوحة في السوبر الأفريقي.

الأهلى الزمالك موسيمانى أخبار الدوري الممتاز صن داونز دوري ابطال افريقيا

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