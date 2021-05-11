سفير سلطنة عمان بالقاهرة يطلع على التجربة الاسثمارية في مصر

زار السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

والتقى "الرحبي" مع المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة، وتم خلال اللقاء الاطلاع على تجربة مصر في مجال تشجيع الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، وتم الاتفاق على التعاون بين مصر وعُمان في هذا المجال، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات بين مسقط والقاهرة.

وأبدى السفير "الرحبي" إعجابه الكبير بدور مركز خدمات المستثمرين، والذي يسهل على المستثمر ويشجع على بيئة العمل.