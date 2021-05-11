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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال يوم ..الإمارات تسجل 1,614 إصابة جديدة بـ كورونا وحالتي وفاة

إصابات كورونا
إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن 1,614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 539138.

كما أجرت الصحة بحسب التقرير اليومي عن الوضع الوبائي في الإمارات  177,688 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات .

وسجلت الوزارة الإماراتية 1,600 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 519405.

ورصدت الوزارة حالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية التفشي وحتي الأن الي 1617.

 

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كما جددت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تأكيدها أهمية التطعيم في مواجهة جائحة كوفيد-19 خاصة مع تزايد سلالات الفيروس المتحورة ومواصلة جهودها لتطعيم جميع أفراد المجتمع من الفئات المستهدفة لتعزيز مناعتهم وحمايتهم من الإصابة بالمرض وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية وام.

وتوفر الوزارة بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية خدمات التطعيم في مئات المراكز في الدولة ومن خلال خدمات منزلية لتيسير تطعيم من تحول ظروفه الصحية دون الوصول إلى مراكز التطعيم وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتطعيم نسبة 100% من الفئات المستهدفة مع نهاية العام 2021.

و حرصاً على ضمان سلامة كل من يتلقى اللقاح ووفقاً لما هو مُعلن ومعتمد من معايير واشتراطات من قبل الهيئات الطبية الدولية، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قائمة الفئات المستثناة من التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.

و حددت الوزارة في هذا الشأن سبع فئات من المجتمع يمكنها الحصول على الإعفاء من التطعيم وهي المصاب النشط بفيروس كوفيد-19، والمشارك في التجارب السريرية للقاح ضد كوفيد-19، والسيدة الحامل، ومتلقي اللقاح خارج الدولة، والمصاب السابق بفيروس كوفيد-19 بعد التقييم الطبي، ولمن لديه حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً أو من أي من مكونات اللقاحات و المريض بأحد الأمراض التي قد تتعارض مع اللقاح حسب التقييم الطبي.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستثناة يمكنها الحصول على الإعفاء من التطعيم من خلال التقدم بطلب شهادة الإعفاء من المراكز والعيادات والمستشفيات المعتمدة والتي ستُحدد حسب الإمارة.. وسيُقيم الطبيب المعالج الطلب و يرفع التقرير الطبي للاعتماد من قبل الجهات الصحية، وسيُخطر المتقدّم بالاعتماد أو عدم الاعتماد برسالة نصية، وسيُعكس الاستثناء عند اعتماده في تطبيق الحصن.

و ناشدت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الفئات المستهدفة والمؤهلة اختيار تلقي التطعيم، لما له من أهمية في رفع نسبة مناعة المجتمع و الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة.
 

الامارات وزارة الصحة فيروس كورونا وزارة الصحة الإماراتية اصابات كورونا

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