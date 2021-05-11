إنفوجراف.. 23 إجراءً للتنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك

في إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بتنفيذ عدد من الإجراءات.

1- رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق.

2- التشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

3- الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

4- متابعة تنفيذ مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

5- الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.

6-إلغاء الإجازات للقيادات المحلية.

7- رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات.

8- توفر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد.

9- متابعة مواقف السيارات "النقل العام، والسرفيس، والنقل الخاص" لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

10- القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات .

11- توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

12-فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل علي مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.

13- عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية.

14 -الاستمرار في الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح.

15-متابعة الالتزام بالغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها.

16 متابعة نواب المحافظين بصفة دورية تطبيق الاجراءات الاحترازية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين.

17- السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت.

18- الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

19-الحد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية،.

20- السماح بصلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة،في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة.

21- استغلال الاوقات بعد غلق المحال لرفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

22-التصدي بكل حزم وبمنتهى الشدة لظاهرة البناء العشوائى، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

23- جولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً.