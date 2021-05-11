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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الضربة الأكبر.. كتائب القسام تعلن استهداف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

صدى البلد

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لـ "اسدود وعسقلان" المحتلتين.

وبحسب وكالة معا قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة : في ضربة صاروخية هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".

مقتل قيادي كبير في حركة حماس في غارات إسرائيلية على غزة

حماس تطلق وابلا من الصواريخ تجاه القدس ردا على التصعيد الإسرائيلي

ووتابع فى بيان اليوم إن استمرار قصف مستوطنات الاحتلال جاء رداً على استمرار الاحتلال في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة، والقادم أعظم.

وحسب الإعلام العبري فإن 60 صاروخا أطلقت من قطاع غزة خلال دقيقة واحدة وارتفعت أعداد الصواريخ التي أطلقت في عملية سيف القدس التي بدأت في الساعة السادسة مساء إلى أكثر من 400 صاروخ أدت لإصابة أكثر من 30 جريحا.

إسرائيل حماس صواريخ قطاع غزة الاحتلال صاروخ غارات اسرائيلية حركة حماس

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