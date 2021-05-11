برلماني يحذر المواطنين من التجمعات خلال العيد: الموجة الثالثة سريعة الانتشار

هنأ النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، شعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلا: “أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وطالب فهمي في بيان له، المواطنين بالابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة خلال أيام العيد وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير والتسبب في زيادة عدد الإصابات، خاصة أن الموجه الثالثة سريعة الانتشار، موضحا أن الشعب المصري عليه دور كبير للخروج من أزمة فيروس كورونا، وعليه الالتزام بجميع القرارات التي أقرتها الدولة بخصوص الجائحة.

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة وذلك لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، مطالبا الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد والإغلاق بشكل حازم حتى نحد من انتشار الوباء.