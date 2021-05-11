محمد حجازي يقدم العزاء لجميع أسر شهداء المسجد الأقصى| فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يقدم العزاء لجميع أسر الشهداء بالمسجد الأقصي، منوها إلى أن المجتمع الدولي في جميع المؤسسات سواء الإقليمية أو العربية أو الإسلامية أو حتى مجلس الأمن كان يسعى إلى إدانة الممارسات الإسرائيلية خلال شهر رمضان.

وأضاف "مساعد وزيرة الخارجية الأسبق"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن تلك الممارسات تتعارض مع القانون الدولي والأخلاق والمبادئ الدولية، المنظمة لحماية دور العبادة، خاصة وقت أداء الشعب الفلسطيني الصلاة داخل المساجد، أثناء شهر رمضان الكريم.

وأشار، إلى أن الادانة الدولية كانت واضحة وصريحة لمجلس الأمن، حيث أن النرويج قدمت بيانا هاما يوضح أن الولايات المتحدة تتواصل وتسعى لإحتواء الموقف، كما أنه لا داعي إصدار بيانات عالمية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المؤسسة الدولية المسئولة عن الأمن والسلم ألا وهي مجلس الأمن أصدرت بيان واضح مع تغيير بعض الصياغات مع البيان النرويجي.

وأوضح "حجازي"، أن علي مستوي الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وغيره من المنظمات الاقليمية، تكون الادانة واضحة لجميع الممارسات الاسرائيلية، كما أن الخارجية المصرية أكدت أن المبعوث الأممي للشرق الأوسط مسئولية الحكومة الاسرائيلية في تأمين الوضع بالقدس.