محافظ الفيوم يغلق ملعبا لكرة القدم و6 مقاهي ومكتب ومحل لمخالفة المواعيد الجديدة والإجراءات الاحترازية

محافظ الفيوم يغلق ملعبا لكرة القدم و6 مقاهي ومكتب ومحل لمخالفة المواعيد الجديدة والإجراءات الاحترازية
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ، حملة مكبرة لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.
رافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ الليلية شملت منطقة المسلة، والعبودي، ودلة، والصوفى، والفوال، والبارودية، والمشتل، وعلواية سعاده، وميدان عبدالمنعم رياض، فضلاً عن مناطق كوبرى الصوفى، وكوبرى المطافى، وكوبرى الشيخ سالم، وحى الجامعة، والطريق الدائري، وشارعي دار الرماد وعبود بحى شرق، وأبوبكر الصديق بحى الجون، إضافة لشوارع أحمد شوقي، وجمال عبدالناصر،والنبوى المهندس، والسكة الحديد بوسط المدينة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجولة أسفرت عن غلق ملعب كرة قدم بمنطقة المسلة، لمخالفة مواعيد الغلق، وغلق وتشميع عدد 6 مقاهٍ لتقديم الشيشة بالمخالفة بواقع مقهيين بمنطقة الصوفى خلف موقف ابشواى، ومقهى بمنطقة المشتل، وكافية بشارع عبود، وكافتيريا بشارع النبوى المهندس بجوار مديرية الصحة، ومحل "بلايستيشن"، بشارع أبوبكر الصديق بالجون، ومكتب تجاري لبيع السيارات، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية، لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.
وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من مجلس الوزراء، بجانب حملات النظافة ورفع إشغالات الطرق للمحال التجارية والباعة الجائلين بالميادين والشوارع.
وفي لفتة إنسانية قام محافظ الفيوم ـ خلال الجولة ـ بمساعدة إحدى السيدات المسنات لاستقلال مركبة أجرة "تاكسي" حال وجودها بمنطقة العبودي، نظراً لكبر سنها وظروفها الصحية والمرضية، مؤكداً لها حرصه واستعداده لتلبية أى مطالب لها، والاستماع لشكواها ـ إن وجدت ، للعمل على حلها.
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي، أن المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، قاد حملة بمركز وقرى أبشواي، للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت التجارية، بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، رافقه خلال الجولة الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الحملة استهدفت عدداً من المحلات التجارية، والورش الصناعية والمطاعم والمقاهي بمدينة أبشواي، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة المواطنين، كما شملت الجولة متابعة أعمال رصف شارع الجلاء بأبو جنشو، ومراجعة محابس مياه الشرب لحل مشكلة نقص مياه الشرب بمنطقة ابو نعمة، فضلاً عن تفقد عزبة الشرقاوي بطبهار، ومتابعة الإغلاق الكامل للشواطئ والمنشآت السياحية بنطاق الوحدة المحلية بشكشوك.
وتابع المتحدث الرسمي أن الحملة أسفرت عن غلق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية ومصادرة محتوياته، إضافة لغلق عدد ثلاث محال تجارية مخالفة للمواعيد المحددة، وتحصيل عدد ٤ مخالفات عدم ارتداء كمامة.