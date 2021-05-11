عاجل
شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها فتاوى تشغل الأذهان.. كيف أواظب على الطاعة بعد رمضان؟ حكم قول كل عام وأنتم بخير أو عيدكم مبارك في الأعياد.. حكم صيام يوم العيد.. ما حكم إحياء ليلتي العيد؟ رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى استعداداً لعيد الفطر المبارك الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مدينة جنين جوجل تطلق خدمة جديدة لزيادة المنافسة في قطاع المدفوعات الرقمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان..الرئيس عون يوجه رسالة للمجتمع الدولي لوقف ممارسات اسرائيل

صدى البلد

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجتمع الدولي للتدخل من أجل منع إسرائيل مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على أن لا سلام من دون عدالة.

وكتبت الرئاسة اللبنانية تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "الرئيس عون تابع تطور الأحداث في الأراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الاقصى، معتبرا أن المجتمع الدولي مدعو إلى التدخل لمنع اسرائيل من مواصلة عدوانها، مجددا التأكيد على أن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق".

كما وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أودت بحياة 20 شخصا على الأقل، بأنها عشوائية وغير مسؤولة وتحركها حسابات سياسية داخلية.

لبنان.. ميشيل عون يتابع عمل ديوان المحاسبة للإسراع بإنجاز التدقيق بسلف الخزينة

عون: الإصلاحات أولوية للنهوض بـ لبنان واستعادة ثقة الشعب

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل يجب أن تتوقف "على الفور"، وحث الجانبين على اتخاذ خطوات للحد من التوتر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية استهدفت جماعات مسلحة ومنصات صواريخ ومواقع عسكرية في غزة بعدما أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة بالقطاع النار على القدس لأول مرة منذ حرب عام 2014 في تطور وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تجاوز "لخط أحمر".

الأمين العام لجامعة الدول العربية إسرائيل وزير الخارجية بنيامين نتنياهو فلسطين قطاع غزة

موضوعات متعلقة

عون: الإصلاحات أولوية للنهوض بـ لبنان واستعادة ثقة الشعب

لبنان.. الرئيس عون: أولويتي محاسبة من عاثوا فساداً في البلاد

ترشيحاتنا

ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ .. المفتي يجيب

خالد الغندور على قرار إيقاف شيكابالا: مفيش عدل

بالأسماء.. ننشر القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية |صور

متى عيد الفطر 2021 في مصر .. باق 5 ساعات على رؤية الهلال

وزير التعليم: اتفقنا مع العربية للتصنيع على توريد شاشات تفاعلية وفصول ذكية 

اتحاد الكرة يوقع غرامة مالية على موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

غرامات مالية على الأهلي والزمالك وإيقاف شيكابالا مباراتين

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن واقعة حذاء شيكابالا لجماهير الأهلي

غرامة 4 آلاف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي اجراءات كورونا في عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

أهمها سد النهضة.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم فى قناة السويس

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ