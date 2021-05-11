لبنان..الرئيس عون يوجه رسالة للمجتمع الدولي لوقف ممارسات اسرائيل

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجتمع الدولي للتدخل من أجل منع إسرائيل مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على أن لا سلام من دون عدالة.

وكتبت الرئاسة اللبنانية تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "الرئيس عون تابع تطور الأحداث في الأراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الاقصى، معتبرا أن المجتمع الدولي مدعو إلى التدخل لمنع اسرائيل من مواصلة عدوانها، مجددا التأكيد على أن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق".

كما وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أودت بحياة 20 شخصا على الأقل، بأنها عشوائية وغير مسؤولة وتحركها حسابات سياسية داخلية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل يجب أن تتوقف "على الفور"، وحث الجانبين على اتخاذ خطوات للحد من التوتر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية استهدفت جماعات مسلحة ومنصات صواريخ ومواقع عسكرية في غزة بعدما أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة بالقطاع النار على القدس لأول مرة منذ حرب عام 2014 في تطور وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تجاوز "لخط أحمر".