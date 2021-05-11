"النواب البحريني": رفض قاطع لكافة الممارسات ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، موقف بلادها الثابت والراسخ بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في دعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق مبدأ حل الدولتين، واستنادا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب، اليوم /الثلاثاء/ مع السفير طه عبد القادر سفير فلسطين لدى البحرين.

وأعربت زينل عن رفض واستنكار مجلس النواب للممارسات التي تعرض لها المصلون في المسجد الأقصى والاستفزازات ضد أبناء القدس وإخلاء منازلهم ومحاولة فرض إجراءات مخالفة لقرارات المجتمع الدولي، التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص إحياء عملية السلام العادل والشامل.

وأشارت إلى أن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية لحين ضمان مشاركة أهالي مدينة القدس باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، هو قرار صائب يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ويحظى بالدعم البرلماني العربي المشترك.