عاجل
شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها طلاب جامعة حلوان يساندون القضية الفلسطينية ويستنكرون الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والمواطنين العراق..اتهامات للسفير البريطاني بالتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى استعداداً لعيد الفطر المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي قاسم يكشف أسباب تقديمه شخصية هشام عسل في خلي بالك من زيزي.. خاص

علي قاسم
علي قاسم

كشف الممثل علي قاسم بطل مسلسل خلي بالك من زيزي الذي حقق نجاحا كبيرا، وانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسباب تقديمه للشخصية التي لفتت انتباه الجمهور له. 

هشام عسل 

كواليس خلي بالك من زيزي 

وقال علي قاسم في حوار خاص لموقع صدى البلد، إنه تحمس لتقديم شخصية هشام عسل منذ عرض عليه المخرج كريم الشناوي الفكرة، لأنه يعلم جيدا قيمة العمل معه لاشتراكهما سويا من قبل في عملين وثقته في تحقيق النجاح سويا. 

ووصف علي قاسم أن العمل مع كريم الشناوي بأنه "سهل وحلو"، مشيرا إلى حماسته لتقديم نوع مختلف من المسلسلات وهو اللايت دراما أو الكوميدي دراما، لا يشبه أعمال الإثارة والدراما التي قدمها من قبل. 

علي قاسم وأمينة خليل 

أيضا توجد أسباب أخرى ساهمت في إقناع علي قاسم لتقديم شخصية هشام عسل، وهو السيناريو بحسب وصفه، وقال لصدى البلد، إن العمل مكتوب بشكل جيد، وتحمست لتقديم هذه الشخصية التي تمتلك صفاتا بعيدة عني تماما.

 علي قاسم ممثل شاب قدم عدد من الأبطال الناجحة خلال المواسم الرمضانية الماضية منها لعبة النسيان، قابيل، طايع، ولا تطفيء الشمس. 

مسلسل خلى بالك من زيزي بطولة الفنان  أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

txt

خلى بالك من زيزي الحلقة 29.. محمد ممدوح يوضح سبب تراجعه عن الزواج من أمينة خليل

txt

زيزى تحفتط بالصدارة وغادة ونيللى تتقدمان وتراجع رامز وياسر جلال .. تعرف على المسلسلات المصرية الأعلى مشاهدة

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزي  قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاة تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها فى سياق درامى مشوق .

 

على قاسم خلى بالك من زيزى كريم الشناوي امينة خليل هشام عسل

ترشيحاتنا

ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ .. المفتي يجيب

خالد الغندور على قرار إيقاف شيكابالا: مفيش عدل

بالأسماء.. ننشر القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية |صور

متى عيد الفطر 2021 في مصر .. باق 5 ساعات على رؤية الهلال

وزير التعليم: اتفقنا مع العربية للتصنيع على توريد شاشات تفاعلية وفصول ذكية 

اتحاد الكرة يوقع غرامة مالية على موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

غرامات مالية على الأهلي والزمالك وإيقاف شيكابالا مباراتين

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن واقعة حذاء شيكابالا لجماهير الأهلي

غرامة 4 آلاف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي اجراءات كورونا في عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

أهمها سد النهضة.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم فى قناة السويس

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ