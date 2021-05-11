علي قاسم يكشف أسباب تقديمه شخصية هشام عسل في خلي بالك من زيزي.. خاص

كشف الممثل علي قاسم بطل مسلسل خلي بالك من زيزي الذي حقق نجاحا كبيرا، وانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسباب تقديمه للشخصية التي لفتت انتباه الجمهور له.

هشام عسل

كواليس خلي بالك من زيزي

وقال علي قاسم في حوار خاص لموقع صدى البلد، إنه تحمس لتقديم شخصية هشام عسل منذ عرض عليه المخرج كريم الشناوي الفكرة، لأنه يعلم جيدا قيمة العمل معه لاشتراكهما سويا من قبل في عملين وثقته في تحقيق النجاح سويا.

ووصف علي قاسم أن العمل مع كريم الشناوي بأنه "سهل وحلو"، مشيرا إلى حماسته لتقديم نوع مختلف من المسلسلات وهو اللايت دراما أو الكوميدي دراما، لا يشبه أعمال الإثارة والدراما التي قدمها من قبل.

علي قاسم وأمينة خليل

أيضا توجد أسباب أخرى ساهمت في إقناع علي قاسم لتقديم شخصية هشام عسل، وهو السيناريو بحسب وصفه، وقال لصدى البلد، إن العمل مكتوب بشكل جيد، وتحمست لتقديم هذه الشخصية التي تمتلك صفاتا بعيدة عني تماما.

علي قاسم ممثل شاب قدم عدد من الأبطال الناجحة خلال المواسم الرمضانية الماضية منها لعبة النسيان، قابيل، طايع، ولا تطفيء الشمس.

مسلسل خلى بالك من زيزي بطولة الفنان أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزي قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاة تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها فى سياق درامى مشوق .