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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية| البورصة تربح 6.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم.. تراجع الدولار أمام الجنيه..1.2% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري

البورصة- أرشيفية
البورصة- أرشيفية

نشر موقع “صدي البلد” الإخباري، أبرز الفعاليات والأحداث الاقتصادية على مدار اليوم الثلاثاء، وهي كالأتي:


البورصة تربح 6.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

 

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه.

 

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ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة.

 

تراجع الدولار أمام الجنيه في غالبية البنوك قبيل عطلة عيد الفطر وارتفاع اليورو والإسترليني

 

سجل الدولار الأمريكي تراجعات متفاوتة بالبنوك العاملة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/ قبيل بدء عطلات عيد الفطر المبارك، فيما تراجع الجنيه أمام اليورو والإسترليني.


وجرى تداول العملة الأمريكية بمتوسط سعر بلغ 15.60 جنيه للشراء كأقل سعر و15.73 للبيع كأعلى سعر، فيما سجلت بالبنك الأهلى 15.60 جنيه للبيع و15.70جنيه للشراء، فيما جرى تداولها بالبنوك التجارية والخاصة عند مستويات تراحت بين 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

 

الإحصاء: 1.2% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر فبراير 2021

 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء  النشرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2021 وقد بـلغت قيـمة العجــز فىالميـزان التجــارى 3.34 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2021 مقابل 3.38 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها1.2 ٪.
 

 

وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات وتنقلات موسعة لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة

 

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات وتنقلات موسعة لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن الهدف هو تمكين الكفاءات الشابة من تولى المناصب القيادية، من أجل إعداد جيل من الكوادر القادرة على إدارة وتنمية المدن الجديدة، ودفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتم تنفيذها بتلك المدن، ومشدداً على أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.



 

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