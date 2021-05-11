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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. علي قاسم يكشف كواليس خلي بالك من زيزي ومحمد رمضان ينشر صورا لأبنائه

أبطال خلي بالك من
أبطال خلي بالك من زيزي

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، عددا من أحدث الأخبار الفنية المحلية والعالمية، نستعرض بعضها في الأسطر التالية.

أحداث الأخبار الفنية

علي قاسم يكشف أسباب تقديمه شخصية هشام عسل في خلي بالك من زيزي

كشف الممثل علي قاسم بطل مسلسل خلي بالك من زيزي الذي حقق نجاحا كبيرا، وانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسباب تقديمه للشخصية التي لفتت انتباه الجمهور له. 

كعادتها.. ناتالي بورتمان تنصر الفلسطينيين ضد العنف الإسرائيلي

شاركت الممثلة الأمريكية من أصل إسرائيلي ناتالي بورتمان عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، رسالة دعم وتأييد لحقوق الفلسطنيين في الأحداث الجارية بحي الشيخ جراح . 

حنان مطاوع تكشف عن بدايتها الحقيقية في التمثيل وسبب شهرتها

تحدثت حنان مطاوع عن بداية مشوارها الفني والانطباعات الأولى في حياتها، وطريقتها في التعامل مع الأمور الحياتية والشخصية والعملية. 

الأخ سند أخته.. صورة جديدة لأبناء محمد رمضان «علي وكنز»

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة جمعت ابنه علي الذي ظهر وهو يحمل شقيقته كنز على يديه، عبر حسابه بتطبيق انستجرام. 

ملوك الجدعنة الـ 29 .. الحلقة تكشف خيوط مؤامرة مجدي والعتال ضد سرية وسفينة

كشفت أحداث الحلقة 29 من مسلسل ملوك الجدعنة ، خيوط المؤامرة التي يدبرها زاهي العتال ومعاونه مجدي، ضد سرية وسفينة.

انضمام نجم المصارعة باتيستا لفريق سلسلة أفلام Knives Out

انضم نجم المصارعة الشهير ديف باتيستا لفريق تمثيل سلسلة أفلام Knives Out الذي يجري حاليا تحضير الجزء الثاني منه بعد الإعلان عن حصول نتفليكس على الحقوق الحصرية لعرضه بحسب موقع فاريتي. 

توم كروز يعيد 3 جوائز جولدن جلوب إلى رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية

استمرارا للجدل الدائر حول عدم وجود تنوع في عضوية رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، واحتجاج العديد من النجوم وهجومهم على الرابطة المسئولة عن تقديم جوائز الجولدن جلوب الفنية خلال الأيام الماضية، أعاد توم كروز جوائزه. 

 

الأخبار الفنية نشرة الفن على قاسم ناتالي بورتمان حنان مطاوع

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