نشرة الفن.. علي قاسم يكشف كواليس خلي بالك من زيزي ومحمد رمضان ينشر صورا لأبنائه

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، عددا من أحدث الأخبار الفنية المحلية والعالمية، نستعرض بعضها في الأسطر التالية.

أحداث الأخبار الفنية

كشف الممثل علي قاسم بطل مسلسل خلي بالك من زيزي الذي حقق نجاحا كبيرا، وانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسباب تقديمه للشخصية التي لفتت انتباه الجمهور له.

شاركت الممثلة الأمريكية من أصل إسرائيلي ناتالي بورتمان عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، رسالة دعم وتأييد لحقوق الفلسطنيين في الأحداث الجارية بحي الشيخ جراح .

تحدثت حنان مطاوع عن بداية مشوارها الفني والانطباعات الأولى في حياتها، وطريقتها في التعامل مع الأمور الحياتية والشخصية والعملية.

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة جمعت ابنه علي الذي ظهر وهو يحمل شقيقته كنز على يديه، عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

كشفت أحداث الحلقة 29 من مسلسل ملوك الجدعنة ، خيوط المؤامرة التي يدبرها زاهي العتال ومعاونه مجدي، ضد سرية وسفينة.

انضم نجم المصارعة الشهير ديف باتيستا لفريق تمثيل سلسلة أفلام Knives Out الذي يجري حاليا تحضير الجزء الثاني منه بعد الإعلان عن حصول نتفليكس على الحقوق الحصرية لعرضه بحسب موقع فاريتي.

استمرارا للجدل الدائر حول عدم وجود تنوع في عضوية رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، واحتجاج العديد من النجوم وهجومهم على الرابطة المسئولة عن تقديم جوائز الجولدن جلوب الفنية خلال الأيام الماضية، أعاد توم كروز جوائزه.