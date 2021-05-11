ريال مدريد يعلن إصابة فيرلاند ميندي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة فيرلاند ميندي الظير الأيسر للفريق، قبل مواجهة غرناطة المقرر لها، بعد غدا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم لـ فيرلاند ميندي، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، اظهرت معاناته من التهاب السمحاق الظنبوبي.

ولم يكشف نادي ريال مدريد عن مدة غياب فيرلاند ميندي، لكن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى انتهاء موسم اللاعب مع ريال مدريد.

ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز على غرناطة، في مباراة الخميس، للحفاظ على فرصه في التتويج بلقب الدوري الإسباني.

كان ريال مدريد فرط في فرصة صدارة الدوري الإسباني، بالتعادل مع إشبيلية 2 - 2، في الجولة الماضية.

يذكر أن مباراة الدور الأول من مباراة الدوري الإسباني، انتهت بفوز ريال مدريد على غرناطة، بهدفين دون رد.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 77 نقطة.