مركز طبي جديد لتطعيم الفئات المستهدفة من فيروس كورونا بالسويس

افتتح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس، المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول لتطعيم الفئات المستهدفة من فيروس كورونا.

شهد الافتتاح كل وكيل المديرية د. رضا فكري ود. آسر البنا مدير عام الطب الوقائي والرعاية الاساسية ، ويأتي ذلك التوسع لتسهيل الإجراءات علي المواطنين اثناء التطعيمات وذلك للحد وتقليل فرص وخطورة الإصابة من فيروس كورونا المستجد ، وجديرآ للذكر بإن الفئات المستهدفة من التعطيمات هي الفرق الطبية و اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن



في إطار حرص مديرية الصحة برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وتنفيذآ لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بافتتاح مركزآ جديدآ لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد ، بجانب مركز مبارك للمصل واللقاح.

وتدعو مديرية الصحة جميع مواطني السويس للتسجيل عبر الموقع الالكترونى لوزاره الصحه لتلقى لقاح كورونا من خلال هذا اللينك www.egcovac.mohp.gov.eg

وذلك للحد من انتشار الفيروس وتأمين سلامة جميع الاسر.