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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يهاجم لجنة المسابقات بعد إيقاف شيكابالا

صدى البلد

واصل الاعلامي خالد الغندور الهجوم على لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري بعد إيقاف لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه لسلوكه غير الرياضي في مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.
 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "تقبل الله  اعضاء  لجنة المسابقات اللي تم حلها  من احمد مجاهد صلوا الفجر وراحوا الاتحاد وقفوا شيكابالا ورجعوا ناموا".
 

كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت منذ قليل، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.
 

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وايقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

اتحاد الكرة لجنة المسابقات بيتسو موسيماني النادي الأهلي محمود عبد الرازق شيكابالا الاعلامي خالد الغندور إيقاف شيكابالا لاتحاد المصري لكرة القدم

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