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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة أسواق العريش للتأكيد على توافر الأسماك قبل عيد الفطر

الهواري يتابع توافر
الهواري يتابع توافر الاسماك في أسواق العريش

تفقد المهندس سامى الهوارى مدير عام منطقة شمال سيناء للثروة السمكية، حلقة السمك بمدينة العريش، لمتابعة توافر مختلف الأنواع من أسماك بحيرة البردويل، قبل عيد الفطر المبارك، لسد احتياجات المواطنين، والتقى خلال جولته إلى مطالب التجار. 

 

وأشار الهواري، إلي ضخ كميات إضافية من الأسماك الطازجة والمملحة لسد احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بشمال سيناء.

 

وقد استمع الهواري خلال جولته إلى مطالب تجار وبائعي الأسماك، لافتا إلى انه سيتم بحث  تلك المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

رافق مدير عام الثروة السمكية خلال جولته التفقدية كل من الدكتور احمد البيك والمهندس ابراهيم عبيد، من منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء.

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