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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اكتشاف عدد من المقابر ذات الطرز المختلفة بجبانة الحامدية شرق سوهاج

اكتشاف اثري
اكتشاف اثري

نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن عدد ضخم من المقابر الصخرية جاء في إطار مشروع التوثيق والتسجيل الأثري للمقابر الصخرية الموجودة بجبانة الحامدية بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج .

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك المقابر ذات طرز متعددة يصل عددها إلى قرابة ٢٥٠ مقبرة محفورة في عدة مستويات في الجبل، ومنها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن. وتمتد تلك المقابر إلى فترات زمنية تتراوح بين نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي.

وأشار إلى أن من النماذج المكتشفة للمقابر، مقبرة ترجع إلى نهاية الدولة القديمة مكونه من مدخل يؤدي إلى صالة عرضية وبئر للدفن بالجنوب الشرقي وهي عبارة عن ممر منحدر يؤدي إلى غرفة صغيرة للدفن، وتم إعادة استخدام البئر مرة أخرى في عصور لاحقة.

وأوضح د. مصطفي وزيري، أن تلك المقبرة تتميز بوجود باب وهمي عليه بقايا نقوش لكتابات هيروغليفية، بالإضافة إلى وجود بقايا لمناظر تخص صاحب المقبرة تصوره وهو يذبح الأضاحي، وأشخاص تقدم القرابين الخاصة بالمتوفي.

وقال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار المصر العليا، أن أعمال الحفائر في تلك الجبانه أسفرت ايضا عن الكشف عن العديد من الأواني الفخارية، بعضها كان يستخدم ضمن الحياة اليومية والأخر ضمن الأساس الجنائزي كودائع رمزية مصغرة وهي ما تعرف باسم ” votive miniature ” وهي أواني صغيرة الحجم على هيئة أواني كروية وعليها بقايا طلاء مصفر من الخارج، بالإضافة إلى العديد من الأواني المصنوعة من الالباستر صغيرة الحجم، والأواني الفخارية، وبقايا مرآة معدنية مستديرة الشكل، وبقايا العظام الآدمية والحيوانية، والعديد من كسرات الفخار التي تمثل الامفورات وترجع إلى العصر المتأخر، وبقايا قطع من الحجر الجيري عليها نقوش ربما تمثل لوحات جنائزية لأصحاب المقابر ترجع إلى نهاية الأسرة السادسة.

وفي إطار المشروع تم الانتهاء من تسجيل وتوثيق أكثر من ٣٠٠ مقبرة بالمنطقة والتي تمتد من نجع المشايخ جنوبا وحتى الخرندارية شمالا. و تمثل هذه المجموعة من المقابر حكام وموظفي الإقليم التاسع من اقاليم مصر العليا، والذي يعد من المراكز الإدارية الهامة في مصر القديمة نظرا لموقعة المتوسط بين العاصمة المنفية، وأسوان منذ الدولة القديمة، إلى جانب قربة من مدينة ابيدوس والتي تعد مركز عبادة الاله ”أوزير“، وكانت المركز الرئيسي للإقليم حاليا مدينة اخميم وكان المعبود الرئيسي للإقليم الاله ” مين“. ومن المتوقع مع استكمال أعمال المشروع أن يتم الكشف عن المزيد من المقابر في أكثر من مستوى بالجبل.

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البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار المقابر الصخرية مشروع التوثيق الجبل الشرقي سوهاج

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