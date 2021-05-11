لتعميق التصنيع المحلي.. وزير التعليم العالى يعلن فتح باب التقدم لـ"مبادرة آبل"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن فتح باب التقدم في "مبادرة آبل" وهي إحدى مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وخدمة المشروعات القومية.

من جانبه أكد الوزير على أهمية المبادرات التي تطلقها الأكاديمية، بهدف دعم العلوم الأساسية؛ بوصفها المدخل الحقيقي للابتكار والبحوث التطبيقية وعلوم المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسعى لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على نتائج أبحاث ودراسات وخبرات سابقة، وتسهم أيضًا في تطوير تكنولوجيات موجودة، وتحسين قدرتها التنافسية وجدواها الاقتصادية، وزيادة المكون المحلي في تصنيعها، وخلق فرص عمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، ومعاونة الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

من جانبه، أوضح د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن "مبادرة آبل" تتضمن 9 برامج رئيسية، وهي: (معاونة الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، تعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد لعشرة منتجات كمرحلة أولى، النهوض بالاقتصاد الأزرق، صون الطبيعة، الحملات القومية للنهوض بإنتاجية المحاصيل، الطب الشخصي، المرحلة الثانية من مبادرة ساينس آب لدعم البحوث الأساسية، متلازمة الطاقة والبيئة والمياه، ودعم الابتكار وريادة الأعمال).

وأكد “صقر” أن المبادرة جزء من الخطة التنفيذية للأكاديمية 2018-2022 ضمن استراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا ضرورة الاطلاع على شروط المبادرة والتقدم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg ، وذلك اعتبارًا من 17 مايو وحتى موعد أقصاه 13 يونيو 2021.