ما هي الأعمال المستحب فعلها في أيام العيد؟ ..أمين الفتوى يوضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما الأعمال المستحب فعلها في أيام العيد؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن أول الأعمال المستحب فعلها فى أيام العيد تبادل التهاني بأن يهنئ بعضنا بعضا، وتكون التهنئة حسب المتاح سواء باللقاء أو عبر الهاتف أو الرسائل.

وأضاف محمود شلبي خلال برنامج سؤال وجواب من دار الإ‘فتاء أن من الأعمال المستحب فعلها أيضا التوسعة على الأهل أي يشعر الإنسان أهله أنهم فى عيد، فالأجوء العامة قد تصيب الإنسان ببعض الفتور أو المضايقات، فيأتي العيد لتجديد الفرحة والسرور.

وتابع أمين الفتوى أن من مظاهر الفرحة، التوسعة على الأهل والأحباب ولو بأقل القليل، سواء كان بالمأكل والمشرب والمال أو أيا كان حسب المتاح، فالعبرة ليست بالقلة أو الكثرة إنما بوجود التوسعة نفسها.

وأشار "شلبي" إلى أن التوسعه أمر مقبول لا يتعارض مع الشرع بل إن الشرع يدعو إليه.

ذكر أن صلو الرحم من الأعمال المستحبة أيضا، فيوم العيد يوم فرح وسرور، ونحتاح إلى أن تكون هناك صلة، فالله سبحانه وتعالى قال في واصلين الرحم “أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ • جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ”.

وأوضح أن الله تعالى قال فى قاطع الرحم فى العيد وغيره “فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23)”.

ونوه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول “ليس الواصل بالمكافِئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها”، وقال عليه الصلاة والسلام “أيُّها الناسُ أفشوا السلامَ وأطعِموا الطعامَ وصِلُوا الأرحامَ وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نيامٌ تدخلوا الجنةَ بسلامٍ”.