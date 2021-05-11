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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص.. الأردنية سميرة الأسير تكشف كواليس تصوير مشاهد في الغردقة بدلا من أفغانستان ب"القاهرة كابول"

صدى البلد

كشفت الفنانة الأردنية سميرة الأسير، كواليس تصويرها مسلسل القاهرة كابول في مدينة الغردقة بدلا من أفغانستان.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد":صورنا كل مشاهد أفغانستان في صحراء الغردقة، وكنا نأخذ سيارات لمدة ساعة لنصل إلى مكان التصوير، فقد تواجدنا في قرية اسمها "مدينة الأشباح" لا يوجد بها أحد، ولكن سعيدة جدا إنني اكتشفت هذا المكان وسافرت إلى أماكن لم أرها من قبل.

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

الأردنية سميرة الاسير تكشف تفاصيل تحضيرها لشخصية البدوية في القاهرة كابول

خالد الصاوي طارق لطفي حنان مطاوع أفغانستان إلهام شاهين الغردقة

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