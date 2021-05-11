ساديو ماني يوجه رسالة دعم لـ فلسطين.. شاهد

وجه النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة دعم لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، ضد الإرهاب الصهيوني.

ونشر ساديو ماني صورة للمسجد الأقصى عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام، وكتب:” الحرية لـ فلسطين".

وتعرض أهالي حي الشيخ جراح، لعمليات قتل واعتداءات واعتقالات من قبل الكيان الصهيوني، خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وحرص عدد كبير من نجوم كرة القدم، خلال الساعات الماضية، على دعم الشعب الفلسطيني، عبر حساباتهم الشخصية، على مواقع التواصل الإجتماعي، ضد همجية الكيان الصهيوني.

أبرز النجوم الذين أعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية:

شيكابالا:

كتب شيكابالا لاعب فريق الزمالك عبر صفحته: " ‏"وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"سيرحلون.. ونبقى 🇵🇸 ✌🏾‏⁧‫#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح‬⁩

محمد النني:

علق النني لاعب وسط فريق آرسنال، على انتهاكات الكيان الصهيوني، حيث كتب:" قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين".

تريزيجيه:

نشر تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا، تغريدة مرفقًا بها صورة للمسجد الأقصى، كتب فيها:"يا عناية الله المشددة التفي حول فلسطين ،اللهم فلسطين ومن بها."

رياض محرز:

قدم رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي، دعمه لأهالي الشيخ جراح، حيث نشرصورة علم فلسطين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

بول بوجبا:

تضامن بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد مع أهالي الشيح جراح، حيث كتب عبر الحالة اليومية الخاصة به على حسابه على موقع إنستجرام:" العالم يحتاج السلام والحب، العيد يقترب، دعونا جميعًا نحب بعضنا البعض.. صلوا لـ فلسطين."