بعد افتتاح السيسي .. أول صور لمقر الأنفاق والكباري في الإسماعيلية الجديدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر الأنفاق والكباري، في مدينة الإسماعيلية الجديدة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الورزاء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات محور قناة السويس.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس اشترت هيئة قناة السويس 73 عمارة بواقع 1008 واحدة سكنية في الإسماعيلية الجديد، وتم تخصيص 7 عمارات للأغراض الإدارية، تنتقل إليها شركة القناة للموانئ وإدارة الأنفاق والكباري، تمهيداً لنقل إدارة الشركات والاتصالات ونظم المعلومات، في خطوة تستهدف الاستفادة من التوسع العمراني، واستثمار الزخم الكبير المصاحب لمشروع قناة السويس الجديد، وما يترتب عليه من إنشاء مشروعات وما ترتب عليه من تنفيذ مشروعات تنمية عملاقة الشرق قناة السويس.

من جهته صرح المهندس أحمد حجازي مدير إدارة الكباري والإنفاق بهيئة قناة السويس، في تصريحات خاصة، ان نقل إدارة الأنفاق الي مدينة الإسماعيلية الجديدة يعد خطوة صائبة من قبل مجلس إدارة الهيئة ومشاركة في خطط تنمية المنطقة والتوسع العمراني.



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