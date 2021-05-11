عاجل
شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها ما هي الأعمال المستحب فعلها في أيام العيد؟ ..أمين الفتوى يوضح أبو الغيظ: نشاهد استفزازات إسرائيلية مفتعلة طالت أقدس المقدسات في فلسطين صحة كفر الشيخ: تابعنا 5891 حالة عزل منزلي منذ جائحة كوروناالأولى نشرة الفن.. علي قاسم يكشف كواليس خلي بالك من زيزي ومحمد رمضان ينشر صورا لأبنائه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. الكشف عن مرسيدس AMG G63 المعدلة من هوفيل

صدى البلد

أعلنت شركة هوفيل لتعديل السيارات عن أحدث مشريعها ، وهى النسخة المعدلة من الاس يو في ذات القدرات الهائلة على الطرق الوعرة مرسيدس AMG G63 ، والتى يعشق ملاكها لعمليات التعديل المستمرة عليها .

ونشرت شركة هوفيل عدد من الصور توضح شكل السيارة الخارجى بعد التعديل  ، وكان ابرزها هو الطلاء، والذي يُطلق عليه HG 63 Limitless، والذي يتناسب تماماً مع المظهر الصندوقي الشرس لـ G63 .

ووضعت شركة التعديلات الشهيرة هوفيل جنوط ضخمة مقاس 24 بوصة مطلية باللون الرمادي، مع لمسات من ألياف الكربون على المرايا الجانبية ، تم تغليف جميع الأسطح تقريباً بجلد نابا برتقالي أو ألكانتارا .

اما الشكل الداخلى للسيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة يأتي بلون مختلف عن البرتقالي هي فتحات التهوية وأجزاء من ألواح الأبواب والكونسول الوسطي، كما تحتوي المقصورة أيضاً على لمسات أنيقة من ألياف الكربون.

ولمك تعلن شركة هوفيل عن تعديل فى قوة السيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة ، و ما إذا كان تم تعديل المحرك V8مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر أم لا.

لم تكشف هوفيل بعد عن الأموال التي أنفقته على تعديل السيارة، لكنها قالت سابقاً أن العملاء سيحتاجون إلى صرف ما لا يقل عن 300,000 يورو إلى 350,000 يورو بالإضافة إلى الضرائب للحصول على أحد طرازات HG 63 .

شركة هوفيل تعديل السيارات مرسيدس مرسيدس AMG G63 amg الاس يو في

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: من الممكن إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.. فيديو

إلزام “المالك" بحد أدنى للمدة الزمنية لتأجير الشقة وحد أقصى للقيمة الإيجارية

الاتحاد الأوروبي: منح جورجيا المزيد من المساعدات المالية مشروط بإصلاحات القضاء

مرسيدس تعلن عن مواصفات CLS موديل 2022 قبل طرحها رسمياً .. صور

رسميا.. تحديد موعد الكشف عن مرسيدس CLS موديل 2022

مواعيد جديدة لحظر التجول الجزئي فى الكويت

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

البحرين تلغي عقوبة حبس الصحفيين وتدرج الإعلام الإلكتروني ضمن قانون الصحافة

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تؤكد حرصها على توفير كافة سبل الدعم لجميع أطباء الزمالة المصرية

بعد افتتاح السيسي .. أول صور لمقر الأنفاق والكباري في الإسماعيلية الجديدة

شاهد .. الكشف عن مرسيدس AMG G63 المعدلة من هوفيل

ساديو ماني يوجه رسالة دعم لـ فلسطين.. شاهد

اكتشاف عدد من المقابر ذات الطرز المختلفة بجبانة الحامدية شرق سوهاج

بصورة لمجسم «زرافتين».. عبد الرحمن ورداني أصغر مصري يفوز بجائزة عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

الضربة الأكبر.. كتائب القسام تعلن استهداف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن واقعة حذاء شيكابالا لجماهير الأهلي

غرامة 4 آلاف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي إجراءات كورونا في عيد الفطر

خالد الغندور يعلق على قرار إيقاف شيكابالا: مفيش عدل

اقتصاد السعودية| موانئ المملكة تسجل نمواً في أحجام المناولة بنسبة 8%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ