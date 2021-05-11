شاهد .. الكشف عن مرسيدس AMG G63 المعدلة من هوفيل

أعلنت شركة هوفيل لتعديل السيارات عن أحدث مشريعها ، وهى النسخة المعدلة من الاس يو في ذات القدرات الهائلة على الطرق الوعرة مرسيدس AMG G63 ، والتى يعشق ملاكها لعمليات التعديل المستمرة عليها .

ونشرت شركة هوفيل عدد من الصور توضح شكل السيارة الخارجى بعد التعديل ، وكان ابرزها هو الطلاء، والذي يُطلق عليه HG 63 Limitless، والذي يتناسب تماماً مع المظهر الصندوقي الشرس لـ G63 .

ووضعت شركة التعديلات الشهيرة هوفيل جنوط ضخمة مقاس 24 بوصة مطلية باللون الرمادي، مع لمسات من ألياف الكربون على المرايا الجانبية ، تم تغليف جميع الأسطح تقريباً بجلد نابا برتقالي أو ألكانتارا .

اما الشكل الداخلى للسيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة يأتي بلون مختلف عن البرتقالي هي فتحات التهوية وأجزاء من ألواح الأبواب والكونسول الوسطي، كما تحتوي المقصورة أيضاً على لمسات أنيقة من ألياف الكربون.

ولمك تعلن شركة هوفيل عن تعديل فى قوة السيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة ، و ما إذا كان تم تعديل المحرك V8مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر أم لا.

لم تكشف هوفيل بعد عن الأموال التي أنفقته على تعديل السيارة، لكنها قالت سابقاً أن العملاء سيحتاجون إلى صرف ما لا يقل عن 300,000 يورو إلى 350,000 يورو بالإضافة إلى الضرائب للحصول على أحد طرازات HG 63 .