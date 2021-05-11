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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة كفر الشيخ: تابعنا 5891 حالة عزل منزلي منذ جائحة كوروناالأولى

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة سوسن سلام وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه يجرى تغطية جميع مراكز المحافظة بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية لـ"متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار "100 مليون صحة"، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت، «سلام» أن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد» تحت شعار "100 مليون صحة" تم تفعيلها بدءًا من 5 ديسمبر الماضي، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة، أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي.

وتابعت الدكتورة سوسن سلام أن عدد حالات العزل المنزلي التي تمت متابعتها منذ بداية المبادرة وحتى اليوم بالنسبة لحالات المرحلة الأولى بلغ 1898 حالة وعدد حالات الموجة الثانية حتى اليوم بلغ 4022 حالة بإجمالي حالات متابعة عزل منزلي بلغ 5891 حالة.

جدير بالذكر أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال  الوحدات الصحية والمراكز الطبية داخل المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة «تابلت» لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.

وتتخذ المبادرة، جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث تجرى متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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