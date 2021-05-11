لن نتوقف عن قصف غزة.. جيش الاحتلال يعلن شن غارات جوية جديدة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سيرد بقوة على الهجمات الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة.

وقال جانتس في تصريحات لوسائل إعلام عبرية: “سنرد بقوة حتى نستعيد الهدوء ونحقق سلاما طويل الأمد في غزة”.

وأضاف: “لن نتوقف عن القصف على غزة حتى يعود الهدوء”.

وأكد جانتس أن جيش الاحتلال مستعد لسيناريوهات عدة وسيواصل العمل ضد محاولات "المساس بسيادتنا".

وأعلن جانتس عن سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة واستهداف مواقع تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية.

وأعلنت خدمة الإسعاف في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مقتل امرأتين في ضربات صاروخية فلسطينية على جنوب إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أُطلق من قطاع غزة تسبب في مقتل شخص ببلدة عسقلان في جنوب إسرائيل اليوم الثلاثاء، وهو أول قتيل يسقط في إسرائيل خلال التصعيد الذي بدأ عبر الحدود مساء أمس الاثنين، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.