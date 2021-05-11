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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تتعافى من فيروس كورونا | خاص

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

علم موقع صدى البلد ان النجمة ياسمين عبد العزيز تعافت تماما من فيروس كورونا المستجد وذلك بعد إصابتها به خلال الايام الماضية.

وأجرت ياسمين مسحة طبية  جديدة أمس؛ حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية.
 

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كان صدى البلد قد كشف عن إصابه  النجمة ياسمين عبدالعزيز  بالفيروس منذ  أكثر من عشرة أيام وخضعت العزل المنزلي حيث كانت تعاني في أول ثلاثة أيام من تعب شديد وإرهاق وارتفاع في درجة حرارتها.
 

كما عانت أيضا من تكسير شديد في الجسم وهو ماجعلها تتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة وتمكث في البيت، وبعد إيجابية مسحة ياسمين عبدالعزيز قام أحمد العوضي هو الآخر بمسحه طبية في اليوم التالي فكانت النتيجة إيجابية ايضا.
 

وتشارك ياسمين عبد العزيز في الموسم  الرمضاني الحالي بمسلسل اللي مالوش كبير والذي حقق نجاحا كبيرا.
 

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

محمد رمضان وزارة الصحة خالد الصاوي فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا المستجد محمود حافظ أحمد العوضى القاهرة كابول مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبدالعزيز

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