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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم في دعوى عدم دستورية اختصاص النقض بنظر طعون نقابة المهن التعليمية 5 يونيه

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 العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى،  الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية، لجلسة 5 يونيو للحكم.

 

وأقميت الدعوى التى حملت رقم 51 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.

وتنص المادة 7 من القانون على أن "ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار".

 

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