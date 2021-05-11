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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات

 "اقتصادية رأس الخيمة" تختتم شهر رمضان بـ 8 مبادرات

أرشفية
أرشفية

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة شهر رمضان المبارك بــ 8 مبادرات، تنوعت ما بين الإنسانية والخيرية وأخرى لتعزيز حقوق المستهلك وحمايته من الغش التجاري.

 

و نظمت إدارة الرقابة والحماية التجارية مبادرة "حمايتكم علينا" التي تستهدف زيارة 25 منشأة تجارية لأجل توعيتهم وتثقيفهم بحقوق المستهلك، ومبادرة "رمضان والمستهلك" التي استهدف فيها مفتشو الإدارة متابعة العروض المقدمة في منافذ البيع والتأكد من التزام أصحابها بالقوانين والنظم المعمول بها في الدائرة بشأن الحملات الترويجية، ومبادرة "طوارئ العيد" التي نظمت مع قرب مناسبة عيد الفطر المبارك بسبب ما تشهده الأسواق في هذا الموسم من اكتظاظ وإقبال لشراء المتطلبات تجهيزاً للعيد، ونتيجة لهذه المبادرة استقبل قسم الحماية التجارية 5 شكاوى منذ الأسبوع الأول من إعلان المبادرة .

 

كما نظم مكتب الاتصال المؤسسي عددا من المبادرات احتفالاً بالشهر الكريم واستمراراً للخطط الاستراتيجية في دعم المسؤولية المجتمعية التي تستهدف المجتمع والمنشآت التجارية على حد سواء، حيث بادر أعضاء المكتب مع موظفين من الدائرة للتبرع بالدم تلبية لحملات التبرع الدم التي تنظمها وزراة الصحة، كما تم تنظيم مبادرة "كسوة عيد" بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي من خلال تقديم سبعة صناديق تتضمن ملابس متنوعة ..كما تمت زيارة خمسة مساجد في الإمارة لتوفير احتياجات المصلين .

 

وعلى صعيد المنشآت التجارية فقد رشح مكتب الاتصال المؤسسي أحد أبرز المطاعم التي تحرص على مبادرة إفطار صائم مجانًا وقام بتزويده بأطباق مجانية لتسهيل مبادرتهم تجاه الصائمين، بالإضافة إلى مبادرة "تسوق بأمان" بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة التي شملت زيارة 120 محلاً في الأسواق المحلية في رأس الخيمة لإرشادهم بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

 

وتقدم الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بالتهنئة إلى كافة أفراد المجتمع بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وعبر عن شكره وامتنانه لكافة الجهود المبذولة من قبل موظفي الدائرة الذين تسابقوا في تقديم الأفكار والمقترحات لإنجاح المبادرات في رمضان وطيلة العام.

 

 

اقتصاد الامارات رأس الخيمة استثمارات مال واعمال

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