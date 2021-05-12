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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حول صدور نشرة تكليف الصيادلة من قبل الوزارة..

سؤال برلماني بشأن أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2018 و 2019

النائب عاطف مغاوري،
النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب

تقدم النائب، عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول صدور نشرة التكليف من قبل الوزارة الخاصة بالصيادلة ، وتساءل عضو مجلس النواب : لماذا لم يتم تكليف كل خريجي الدفعات التى شملها التكليف؟ .

وأوضح " مغاوري" فى سؤاله أنه تم تكليف خريجي الصيدلة الإكلينيكية ، والحاصلون على تقدير  امتياز ، وتقدير جديد جدا مرتفع، ولم يشمل التكليف باقى خريجي الدفعات التى شملها التكليف.

وتساءل في موضع آخر : عن ماهي القواعد والمعايير التي على أساسها يقوم التوزيع الجغرافي؟ ، مشيرا إلى أن هناك حالات ، محل الإقامة الخاص بها الشرقية، ورغم ذلك تم توزيعها لها في إدفو( أسوان ) .

 

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بعد اجتماع صحة النواب.. انفراجة بشأن أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019

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برلماني: حل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018-2019 يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

وقال مغاوري أنه لم يتم مراعاة إمكانية مباشرة العمل من قبل المكلف، بما يحقق التوازن والعدالة، والإمكانيات المادية والحياتية للمكلف من حيث التوزيع. 

ولفت إلى أنه بناء على ما تم ذكره ، فإنه لابد من الإجابة على السؤال الخاص : لماذا لم يتم تكليف كل الخريجين دون استثناء، و دون تفرقة أو تمييز، وتحقيقاً للعدالة.

وطالب عضو مجلس النواب في سؤاله، بضرورة فتح باب التظلمات من التوزيع ، لتلافي المشاكل والمعوقات التي تحول دون المكلف بالقيام بعمله، وهو المستهدف من التكليف.

 

سؤال برلماني بشأن أزمة تكليف الصيادلة

 

 

 

مجلس النواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الصيدلة الإكلينيكية التوزيع الجغرافي التظلمات أزمة تكليف خريجي كلية الصيادلة

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