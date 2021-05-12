سؤال برلماني بشأن أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2018 و 2019

حول صدور نشرة تكليف الصيادلة من قبل الوزارة..

تقدم النائب، عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول صدور نشرة التكليف من قبل الوزارة الخاصة بالصيادلة ، وتساءل عضو مجلس النواب : لماذا لم يتم تكليف كل خريجي الدفعات التى شملها التكليف؟ .

وأوضح " مغاوري" فى سؤاله أنه تم تكليف خريجي الصيدلة الإكلينيكية ، والحاصلون على تقدير امتياز ، وتقدير جديد جدا مرتفع، ولم يشمل التكليف باقى خريجي الدفعات التى شملها التكليف.

وتساءل في موضع آخر : عن ماهي القواعد والمعايير التي على أساسها يقوم التوزيع الجغرافي؟ ، مشيرا إلى أن هناك حالات ، محل الإقامة الخاص بها الشرقية، ورغم ذلك تم توزيعها لها في إدفو( أسوان ) .

وقال مغاوري أنه لم يتم مراعاة إمكانية مباشرة العمل من قبل المكلف، بما يحقق التوازن والعدالة، والإمكانيات المادية والحياتية للمكلف من حيث التوزيع.

ولفت إلى أنه بناء على ما تم ذكره ، فإنه لابد من الإجابة على السؤال الخاص : لماذا لم يتم تكليف كل الخريجين دون استثناء، و دون تفرقة أو تمييز، وتحقيقاً للعدالة.

وطالب عضو مجلس النواب في سؤاله، بضرورة فتح باب التظلمات من التوزيع ، لتلافي المشاكل والمعوقات التي تحول دون المكلف بالقيام بعمله، وهو المستهدف من التكليف.