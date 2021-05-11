٢٩ يونيو.. أولي جلسات محاكمة حسن شاكوش بتهمة سب ريهام سعيد

حددت محكمة جنح بولاق الدكرور ، جلسة 29 يونيو القادم لنظر الدعوي المقامة من المحامي شعبان سعيد، موكل عن الإعلامية ريهام سعيد يتهم فيها مطرب المهرجات " حسن شاكوش " بالسب والقذف .



وذكرت الدعوي قايم المطرب حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل يهاجم الطالبة ريهام سعيد ويصفها بعبارات تحتوي علي سب وقذف وخدش لسمعه العائلات .

وقال فيها : "ومش هينفع ان انا احكي عنها أي حاجة " وذلك باسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور ان هناك شئ مخل يخفيه.